Kritikere frygter udrejseforbud efter ny lov i Hongkong

Det rejser bekymring for udrejseforbud i stil med dem, der ses i Kina. Her bliver de såkaldte udrejseforbud ofte brugt mod aktivister, som støder sammen med autoriteter.

Hongkong har onsdag vedtaget en ny immigrationslov, der giver myndigheder beføjelse til at hindre folk i at rejse ind eller ud af byen.

Regeringen i Hongkong, som er meget Kina-stemt, har afvist bekymringerne som "komplet nonsens".

Aktivister, advokater og fremtrædende folk inden for erhvervslivet har udtrykt bekymring over flere dele af loven.

Det omfatter blandt andet den del, der giver byens immigrationschef ret til at forhindre folk i at gå om bord på fly til og fra byen. Immigrationschefens afgørelse kan ikke appelleres.

En fremtrædende forening for advokater advarer mod, at loven tilsyneladende giver "uhæmmet magt" til immigrationschefen.

Hongkongs regering afviser kritikken. Den fremhæver, at immigrationsloven udelukkende skal bruges til eksempelvis at tjekke ulovlige immigranter, før de forlader byen.

Men det kan ikke sikres med ordlyden i loven.

- Når de har denne magt, absolut magt, ved du ikke, hvem de vil bruge den på, siger Chow Hang-tung fra den prodemokratiske Hongkong-alliance.

Med Kina i ryggen har Hongkongs regering efter store protester for mere demokrati i 2019 hevet det delvise selvstyre i en mere autoritær retning.

Flere omstridte love er blevet vedtaget. Og mange af landets fremtrædende prodemokratiske stemmer er anholdt eller flygtet til andre lande.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina på den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region med delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Aftalen løber frem til 2047.