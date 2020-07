Berømte Hagia Sophia i Istanbul. Billedet er fra den 10. juli om aftenen. Muslimer har samlet sig for at bede aftenbøn uden for bygningen, efter at en domstol tidligere på dagen banede vejen for, at Hagia Sophia kan laves om fra museum til moské. Det er nu sket.

Kristne symboler skjules i Hagia Sophia

Tyrkiet mødes med international kritik for at lave museet Hagia Sophia om til moské. Hagia Sophia, tidligere en katedral, åbner for muslimsk bøn den 24. juli.

Den tyrkiske regering har besluttet, at bygningen i Istanbul den 24. juli åbner sine døre for muslimer til den traditionelle fredagsbøn.

Opfordringer fra nær og fjern til at lade Hagia Sophia forblive et museum falder for døve øren.

