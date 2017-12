Kristne og muslimer støtter jøder efter svensk synagogeangreb

Dagen efter hændelsen i Sveriges næststørste by udtrykker repræsentanter for kristne og muslimske organisationer solidaritet med de forulempede jøder.

Flere religiøse samfund støtter de svenske jøder, efter at en synagoge i Göteborg lørdag aften blev udsat for et angreb med molotovcocktails.

Flere hundrede mennesker var samlet fredag aften i Malmø, hvor de fremsatte trusler mod jøder.

- Jeg vil forsikre jer om den svenske kirkes solidaritet i kampen mod antisemitisme og vold i religionens navn, skriver Sveriges ærkebiskop, Antje Jackelén, i et brev til de jødiske forsamlinger i Göteborg og Malmø.

Brevet er trykt i Dagen, som er en svensk avis baseret på et kristent grundlag.

I Malmø har muslimske repræsentanter besøgt byens synagoge for at vise medfølelse med jøderne.

- Vi vil vise sympati og solidaritet med jøderne i Malmø, og vi fordømmer alle former for racisme og antisemitisme i samfundet, siger Alaeddin Al-Qut fra den muslimske studenterorganisation Ibn Rushd til SVT Nyheter.

Støtten fra de to store religioner varmer Malmøs jødiske samfund.

- Det er et rigtig fint initiativ. Vi kan have forskellige meninger, men det er vigtigt, at vi kan føre en normal dialog og tale med hinanden, siger Freddy Gellberg, som er formand for den jødiske forening i Malmø.

Sent lørdag blev synagogen i Göteborg angrebet af en gruppe maskerede personer, som kastede molotovcocktails mod bygningen.

Søndag morgen blev tre formodede gerningsmand pågrebet.

Fredag samledes omkring 200 personer i Malmø for at protestere mod USA's præsident Donald Trumps anerkendelse af Jerusalem som hovedstad.

Under demonstrationen blev der fremsat dødstrusler mod jøder.

Den svenske statsminister har søndag fordømt de to hændelser.

- Jeg bliver frygtelig oprørt over angrebet mod synagogen i Göteborg i går, og at der blev opfordret til vold mod jøder under en demonstration i Malmø. Der er ikke plads til antisemitisme i det svenske samfund. De skyldige skal stilles til ansvar, siger Stefan Löfven til nyhedsbureauet TT.