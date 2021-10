Kriseramt Libanon er nu uden elektricitet - kan vare dage

Hele Libanon står uden elektricitet, efter at landets to største elkraftværker blev tvunget til at lukke ned på grund af mangel på brændsel.

Strømafbrydelserne understreger Libanons dybe økonomiske og politiske krise. Der er mangel på tillid til magthaverne, og krisen forværres af rivalisering og fjendskab blandt de forskellige befolkningsgrupper.

En omfattende korruptionsskandale i landets energisektor er ved at blive efterforsket. Den omhandler blandt andet beskyldninger om bestikkelser for mange millioner dollar og import af dårlig olie til kraftværkerne.

Den iranskstøttede Hizbollah-milits har indgået aftaler med Iran om olieleverancer, men det er i strid med USA's sanktioner mod iranernes oliesalg.

Libanons premierminister siger, at de iranske olieleveringer krænker Libanons suverænitet.

Under en nylig parlamentssamling om krisen kom det til en lang pause, da strømmen gik på grund af landets desperate mangel på brændstof og anden energi.

Dermed blev det også åbenbaret, hvad der er på spil for den nye regering under ledelse af Mikati - Libanons rigeste mand.

Landets statskasse er tom og valutaen er raslet ned i værdi. Over 75 procent af indbyggerne lever under fattigdomsgrænsen.

Mikati, som har tjent sine penge inden for telekommunikation, prøver at trække landet ud af dets dybe krise. Han forsøger blandt andet at få aftaler i stand med Den Internationale Valutafond.

I 2020 eksploderede farligt materiale på havnen i hovedstaden, Beirut, og udløste ekstreme ødelæggelser. Den store eksplosion, som kostede over 200 mennesker livet og kvæstede flere tusinder, har ført til et vanskeligt opgør om landets politiske kultur, da det har været forbundet med enorme vanskeligheder at få placeret et ansvar for ulykken.

Mikatis regering blev godkendt i sidste måned efter 13 måneder med politisk lammelse i landet. Den har lovet at bringe Libanon tilbage til den arabiske verden. Men det er en vanskelig balanceagt.