Kriseramt ANC vælger efterfølger til Sydafrikas Jakob Zuma

Sydafrikas regerende Afrikanske Nationalkongres, ANC, indleder lørdag en skæbnekongres i Soweto uden for Johannesburg, hvor den splittede bevægelse skal vælge en ny leder til at efterfølge den svækkede og korruptionsanklagede præsident, Jacob Zuma.

Spidskandidaterne er den nuværende vicepræsident, Cyril Ramaphosa, samt Nkosazana Dlamini-Zuma, der er præsidentens ekskone og tidligere minister.

Vinderen af formandsposten i ANC vil efter alt at dømme afløse Zuma som Sydafrikas præsident.

I alt syv kandidater er opstillet, men kun Ramaphosa og Dlamini-Zuma menes at have en chance for at vinde.

Men et forbitret opgør internt i ANC kan føre til en opsplitning af den tidligere så stærke bevægelse inden det sydafrikanske valg i 2019.

Zuma, der har været præsident siden 2009, skal blive siddende på posten frem til valget.

Valget på ANC's kongres, som indledes lørdag eftermiddag med omkring 5000 delegerede, vil blotlægge, at Nelson Mandelas frihedsbevægelse er blevet splittet og svækket under Zuma. Valget af en ny leder finder sted søndag aften.

Politiske iagttagere siger, at ANC måske kan blive tvunget til at gå ind i en koalition, da bevægelsen har mistet mange af sine tidligere tilhængere.

Zuma støtter sin tidligere kone, som er en af Sydafrikas veteranpolitikere.

Hun har blandt andet ført kampagne mod hvides fortsatte dominans i landets erhvervsliv.

Den 65-årige Ramaphosa, der er tidligere fagforeningsleder, har talt stærkt imod korruption og har mange tilhængere i erhvervslivet og i middelklassen. En meningsmåling, der for nylig antydede, at han førte i meningsmålingerne, fik øjeblikkeligt kurserne på finansmarkedet til at skyde i vejret.

Dlamini-Zuma støttes af ANC's magtfulde kvindegruppe og ungdomspartiet, mens den tidligere fagforeningsleder Ramaphosa har bred støtte fra folk i byerne og middelklassen.

Det svirrer med rygter om stemmeopkøb, og hele partiet er præget af skandaler, som især har haft Jakob Zuma i centrum.

Beskyldningerne mod Zuma gælder blandt andet hans angivelige relationer til den stenrige indiske Gupta-familie, som han skal have arbejdet sammen med for at have kontrol over lukrative statskontrakter.