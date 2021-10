Krise om polske domstole kan føre til brud med EU

En optrappet krise mellem Polen og EU om lovgivning og retlige regler har skabt frygt for et endeligt brud, hvor polakkerne følger briterne og forlader den europæiske blok med et "polexit".

I en fælles erklæring med Tyskland siger Frankrig, at Polen både har "en juridisk og en moralsk forpligtelse til at følge EU-lovgivningen fuldstændigt og betingelsesløst."

Polens forfatningsdomstol sagde i en afgørelse torsdag, at visse dele af EU's lovgivning er "uforenelige" med Polens forfatning. Chefdommer Julia Przylebska opremsede adskillige artikler i EU's traktater, som ifølge hende ikke kan forenes med den polske grundlov.

- EU-Domstolens forsøg på at involvere sig i Polens retlige mekanismer er en overtrædelse af de regler, der prioriterer forfatningen, og regler der respekterer suverænitet i den europæiske integrationsproces, lød det fra chefdommeren.

Med afgørelsen blev en langvarig konflikt mellem Polen og EU optrappet.

I den fransk-tyske erklæring fra de to landes udenrigsministre, Jean-Yves Le Drian og Heiko Maas, bliver Polen mindet om, at "et EU-medlemskab går hånd i hånd med en fuldstændig og betingelsesløs accept af fælles værdier og regler".

- Dette er ikke blot en enkel moralsk forpligtelse. Det er også en juridisk forpligtelse, hedder det.

I en kommentar siger en juridisk specialist ved Bingham Centret for Retsregler i London, Patryk Wachowiec, at den nye udvikling vil forstærke uenigheden og problemerne i det juridiske samarbejde mellem EU-domstole og polske domstole.

- Specielt når de gælder gensidig anerkendelse af afsagte domme og kendelser, siger Patryk Wachowiec.

Wachowiec siger, at Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, har sået tvivl om afgørelser fra EU's øverste domstol gennem de seneste seks år. Domstolen i Bruxelles har fordømt omfattede reformer i det polske retssystem.

Både Morawiecki og Polens mest magtfulde politiker, Jaroslaw Kaczynski, der leder det polske regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS), insisterer på, at Polen vil forblive medlem af EU.

De beskylder den splittede opposition for at sprede "fake news" og for at skræmme befolkningen, som overvejende er EU-tilhængere.

De to mænd erkender, at Polen har nydt godt af milliarder af euro i støtte til projekter og udvikling, men de harcelerer mod, hvad de kalder et "diktatur " i Bruxelles. Flere af deres nære allierede, Marek Suski og Ryszard Terlecki, udbreder ifølge BBC anti-EU propaganda.

Donald Tusk, tidligere formand for Det Europæiske Råd, og nu leder af oppositionspartiet Borgerplatformen, har opfordret til demonstrationer mod de polske domstole søndag.

- Den plan, som Jaroslaw Kaczynski har om at få Polen ud af EU, er begyndt og fortsætter med fuldt tryk. Hvis vi ikke foretager os noget, vil intet kunne stoppe ham, siger Tusk i en video på Twitter.