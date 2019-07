En vælger i byen Makrynitsa har ved et valgmøde foræret et græsk flag til partileder Kyriakos Mitsotakis (i midten) fra det konservative oppositionsparti Nyt Demokrati. Meningsmålingerne tyder på, at grækerne vil vælge Mitsotakis som premierminister ved valget på søndag.

Krise kaster stadig skygge over græsk valg

Økonomien bragte Alexis Tsipras til magten i Grækenland for fire år siden. Og økonomi bliver afgørende igen ved søndagens valg, hvor han ventes at ryge ud.

Og Tsipras får brug for noget af et comeback.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her