Krise i svensk Nobel-akademi kan forsinke litteraturpris

Torsdag eftermiddag mødtes de tilbageværende medlemmer i Det Svenske Akademi for at drøfte situationen. Efter mødet gav flere af dem udtryk for tilfredshed med den beslutning, der er truffet.

- Der kommer gode nyheder i morgen, siger et medlem af akademiet, Göran Malmqvist, til avisen Dagens Nyheter.

Inden mødet havde et andet medlem, forfatteren Kristina Lugn, oplyst, at listen over mulige modtagere nu er kogt ned til fem navne. Derfor betragter hun det som sandsynligt, at akademiet kan enes om en modtager.

- Hvis vi ikke kommer i land med det, synes jeg, at alle skal gå af, siger Kristina Lugn.

Akademiet har lovet, at der kommer en beslutning fredag morgen og har varslet en pressemeddelelse omkring klokken 9.

- Vi holder kæft i dag. Men i morgen bliver det sjovt, siger Göran Malmqvist til avisen Dagens Nyheter.

- Det bliver positivt, så meget kan jeg sige, tilføjer han.

Det er yderst sjældent, at uddelingen af de fornemme nobelpriser bliver aflyst eller udskudt.

Sidst, det skete, var i 1943, da Anden Verdenskrig var på sit højeste, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I løbet af den seneste måned har seks medlemmer forladt Det Svenske Akademi.

Der har været betydelig uro omkring akademiets arbejde, efter at der har været flere skandalesager knyttet til ægtefællen til et nu fratrådt medlem.

Det drejer sig om teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, der er beskyldt for en række sexkrænkelser. Han beskyldes også for i flere tilfælde at have lækket navne på modtagere af litteraturprisen til pressen.

Sagen har ført til flere stormfulde møder i Det Svenske Akademi. Også Sveriges konge, Carl Gustaf, der er protektor for akademiet, har udtalt sin dybe bekymring.