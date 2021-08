Krise i Polens regering efter fyring af vicepremierminister

Fyringen betyder, at han trækker sit parti, Porozumienie (Aftale), ud af regeringen.

- Min afskedigelse betyder i praksis en sprængning af regeringskoalitionen, siger Jaroslaw Gowin på et pressemøde.

En regeringstalsmand modsiger ham. Han mener ikke, at Gowins afgang nødvendigvis er regeringens endeligt.

Regeringen falder, hvis den ikke kan samle et flertal og taber en tillidsafstemning i landets parlament.

- Jeg er ikke overbevist om, at vi vil miste vores flertal på grund af det her, siger talsmanden, Piotr Müller, fra det største regeringsparti, Lov og Retfærdighedspartiet (PiS).

- Jeg er sikker på, at der er folk i Forenede Højre (regeringskoalitionen, red.) og i resten af det polske parlament, der vil støtte de nyttige reformer, vi foreslår.

Gowin og hans parti, der sidder på ti pladser i parlamentet, har i stigende grad været på kant med premierministeren og det øvrige PiS på det seneste.

Han har forklaret striden i koalitionen med uenighed i spørgsmålet om skatteforhøjelser og en ny medielov.

PiS mener, at skattereformen vil være en fordel for langt størstedelen af de polske skatteydere.

Men Gowin mener, at regeringens planlagte skattepakke vil straffe middelklassen og føre til inflation.

Han siger også, at han og hans parti kæmper imod et forslag til en ny medielov. Modstandere af loven mener, at det er et forsøg fra PiS' side på at kvæle en tv-station, der er kendt for at være kritisk over for regeringen.

- Vi forlader regeringen med oprejst pande, siger den nu fyrede vicepremierminister.

Gowin har indtil nu også været minister for udvikling, arbejde og teknologi.

I sidste uge fyrede Mateusz Morawiecki viceministeren på samme områder, Anna Kornecka, efter at hun havde kritiseret regeringens skattereformer.