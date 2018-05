Kriminelle angriber landsby i Nigeria og dræber 40

En lokal milits og en bande kriminelle har været i en meget blodig kamp i det nordlige Nigeria, hvor sikkerhedsstyrkerne har mange ting at slås med. Den militante islamistiske gruppe Boko Haram fortsætter også med at gennemføre blodige angreb. På billedet bæres et offer for et dobbelt selvmordsangreb begået af Boko Haram den 4. maj væk i byen Maiduguri i den nordøstlige del af landet.

Foto: Scanpix/Audu Marte