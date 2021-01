Betjente måtte onsdag trække deres pistoler i et forsøg på at forhindre vrede Trump-tilhængere i at bryde ind i salen i Repræsentanternes Hus i Washington D.C.

Krigsveteran og kongresmedlem: Belejring mindede mig om Irak

Demokraten Jason Crow var klar til at slås for at komme ud, da Trump-støtter fangede politikere i Kongressen.

Kongresmedlem og krigsveteran Jason Crow følte sig ført tilbage til sin tid som soldat i Irak og Afghanistan, da Trump-tilhængere onsdag stormede Kongressen.

Det siger den 41-årige demokrat til CNN.

Han fortæller, hvordan han sammen med flere kolleger søgte tilflugt på gulvet i salen af Repræsentanternes Hus, mens vrede demonstranter forsøgte at bryde gennem døren.

- Det var et meget, meget svært øjeblik, siger Crow om de cirka 15 minutter, hvor politikerne var fanget i salen.

- Jeg har ærligt talt ikke været i sådan en situation, siden jeg var i Irak og Afghanistan som militærmand. Vi var virkelig fanget i salen, siger Crow videre.

Til The New York Times fortæller Jason Crow, hvordan han hjalp betjente inde i salen med at fjerne andre fangede kongresmedlemmer fra den barrikaderede dør og med at få gasmasker på, hvorefter han fandt sit eneste våben frem - en kuglepen.

- Jeg troede, at vi var nødt til at slås for at komme ud, siger han.

På billeder fra salen kan man se, hvordan Crow i løbet af de dramatiske minutter også trøster sin 63-årige og tydeligt rystede demokratiske kollega Susan Wild, mens de gemmer sig under nogle stole.

Wild, der repræsenterer Pennsylvania i Repræsentanternes Hus, fortæller til lokalavisen The Morning Call, at hun "aldrig har været mere bange i sit liv".

- Det hele er sløret. Jeg ved ikke, om det varede fem minutter eller en halv time, siger Wild.

Hun fortæller til avisen, hvordan hun som det første ringede til sine børn for at berolige dem efter at være blevet evakueret af politiet sammen med sine kolleger, da hendes familie havde set hele seancen på tv.

- Når du kommer forbi frygten, så er du bare vred. Vred over at vi skal opleve ting, som du normalt ikke ser i det her land, siger Wild.

Både Jason Crow og Susan Wild fortæller, hvordan de efter episoden følte sig forpligtet til at vende tilbage til Repræsentanternes Hus og fortsætte arbejdet med at bekræfte Joe Biden som USA's næste præsident.

Kongressen genoptog onsdag aften lokal tid arbejdet, efter at bygningen var blevet ryddet for demonstranter.