Krigshærgede Libyen vil holde valg inden for 18 måneder

Delegerede fra hele Libyen "blev enige om en foreløbig plan for at afslutte overgangsperioden og arrangere frie, retfærdige, inkluderende og troværdige præsident- og parlamentsvalg", siger FN-udsendingen til journalister ifølge nyhedsbureauet AFP.

Libyens stridende parter er blevet enige om at afholde valg i landet inden for de næste 18 måneder.

De FN-ledede forhandlinger foregår i Tunesiens hovedstad, Tunis, og sigter mod at danne en midlertidig regering, der skal forberede valg samt udbyde tjenester i et land ødelagt af mange års krig.

Stephanie Williams fremhæver behovet for at handle hurtigt og sikre "nationale valg, der er nødt til at være gennemsigtige og baseret på respekt for ytringsfrihed og forsamlingsfrihed".

Forhandlingerne i Tunesien finder sted parallelt med militære forhandlinger i Libyen for at blive enige om detaljerne i en historisk våbenhvile, der blev indgået i oktober.

I slutningen af oktober nåede parterne i Libyens borgerkrig til enighed om en "permanent våbenhvile i alle områder af Libyen".

Aftalen blev underskrevet i Genève i Schweiz mellem Libyens premierminister, Fayez al-Serraj, og landets stærke militære oprørsleder, Khalifa Haftar.

Ifølge våbenhvilen skal alle lejesoldater og udenlandske krigere forlade Libyen senest om tre måneder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen i Tripoli under ledelse af premierminister al-Serraj anerkendes af FN. Den støttes samtidig af Tyrkiet. Styrker under ledelse af Haftar bakkes op af Rusland, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater.

Haftars oprørere har base i den vestlige del af landet. Oprørerne har med støtte fra adskillige militser længe forsøgt at indtage Tripoli i øst og tage magten.

Begge sider består imidlertid af ustabile koalitioner, der er kommet under stigende pres.