Krigsforbryderdomstol vil alene fokusere på Taliban og IS-gren

Den nye chefanklager for Den Internationale Straffedomstol (ICC), Karim Khan, har anmodet om at genoptage efterforskningen af mulige krigsforbrydelser begået under krigen i Afghanistan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den afghanske menneskerettighedsaktivist Horia Mosadiq, der i flere år har hjulpet ofre med at bidrage til ICC's undersøgelser, betegner udmeldingen fra anklageren som en "hån mod tusindvis af andre ofre for forbrydelser begået af afghanske regeringsstyrker samt amerikanske og NATO-styrker".

Allerede i 2017 indledte ICC's daværende chefanklager, Fatou Bensoude, en undersøgelse af mulige krigsforbrydelser.

Efterforskningen var rettet mod både Taliban og amerikanske styrker, og det fik USA's daværende præsident, Donald Trump, til at indføre sanktioner over for Fatou Bensoude.

Sanktionerne mod hende blev ophævet i april i år af det amerikanske udenrigsministerium.

I 2020 satte ICC efterforskningen i Afghanistan på pause. Det skete på anmodning fra landets daværende regering, der meddelte, at den selv ville undersøge påstande om krigsforbrydelser.

Men i august i år blev regeringen væltet af Taliban-bevægelsen, som derefter indsatte en ny regering.

Ifølge Karim Khan, der blev udnævnt som chefanklager for ICC i juni, indebærer Talibans overtagelse af magten, at påstande om krigsforbrydelser ikke kan forventes at blive grundigt efterforsket.

ICC's begrænsede ressourcer og behovet for at fokusere på sager, der sandsynligvis vil resultere i domme, er ifølge Khan årsag til, at efterforskningen vil blive indsnævret.

- Jeg har derfor besluttet, at mit kontors efterforskning i Afghanistan skal fokusere på forbrydelser begået af Taliban og Islamisk Stat Khorasan og nedprioritere andre aspekter af efterforskningen, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Islamisk Stat Khorasan dukkede først op i det østlige Afghanistan i slutningen af 2014 og blev hurtigt kendt for sin ekstreme brutalitet.

Domstolen, der har hjemme i Haag i Holland, blev etableret i 2002 for at retsforfølge de ansvarlige for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

USA har ikke tilsluttet sig Rom-statutten, der udgør det juridiske grundlag for ICC.