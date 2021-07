Krig i Afghanistan optrappet før USA's exit

Meddelelsen kom samtidig med, at USA gjorde det klart, at det vil have afsluttet en tilbagetrækning fra Afghanistan inden udgangen af august.

Hundredvis af militsfolk fra Taliban er blevet dræbt under kampe med regeringsstyrker i adskillige provinser i Afghanistan. Det siger talsmænd for landets regering lørdag.

Alle soldater fra USA og Nato har forladt Bagram, der er hjemsted for den største militære luftbase i landet. Det blev meddelt fredag, hvor det afghanske militær overtog kontrollen med den store base, som har været helt central for amerikanske operationer i det krigshærgede land.

Ifølge regeringens talsmænd er over 300 af Talibans folk blevet dræbt under kampe med regeringsstyrker inden for de seneste 24 timer.

Mange af dem er blevet dræbt under luftangreb, hvoraf et fandt sted tidligt lørdag i den sydlige Helmand-provins. Taliban afviser oplysningerne.

Der har været frygt for, at de afghanske regeringsstyrker ville få store problemer i kampe med Taliban uden mulighederne for at bede om amerikansk luftstøtte.

- I de seneste dage har det afghanske luftvåben intensiveret dets angreb på Talibans stillinger og skjulesteder og påført oprørerne tab, siger Attaullah Afghan, som er medlem af Helmands provinsråd.

Begge sider kommer ofte med overdrevne tal om modpartens tab, og det er ekstremt vanskeligt at kontrollere oplysninger om kampe.

Siden den 1. maj har USA's militær haft fokus på den endelige tilbagetrækning af de omkring 2500 soldater, som det stadig har i landet. Det har betydet, at Taliban flere steder vundet terræn ved blodige angreb på regeringsstyrkerne.

Præsident Joe Biden har tidligere sagt, at de sidste amerikanere vil blive trukket ud den 11. september - 20-årsdagen for angrebene i New York og Washington 11. september 2001.

Terrorangrebene mod USA førte til den såkaldte krig mod terror og den USA-ledede invasion af Afghanistan i efteråret 2001.

I en årrække var situationen i Afghanistan overordnet set uforandret, da Taliban ikke var i stand til at vinde terræn ved at indtage byer eller vigtige strategiske områder og bevare kontrollen over dem i længere tid.

Men der hersker nu usikkerhed om udviklingen. Nogle iagttagere forudsiger et kaos, hvor Taliban går i opløsning og borgerkrigen optrappes.

Lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen har om den amerikanske tilbagetrækning sagt, at "de sidste ti år klart har vist, at vi ikke har haft held med at forbedre situationen i Afghanistan".

Man fik fjernet Taliban fra styret og indsat en ny regering meget hurtigt.

- Men man fik ikke indoptaget Taliban eller de befolkningsgrupper, som Taliban-styret repræsenterer. Det fik Taliban til at starte et oprør, som vi aldrig har kunnet håndtere fornuftigt, sagde Peter Viggo Jakobsen og pointerede videre:

- Jeg kan ikke på den korte bane forestille mig, at Taliban kan generobre Afghanistan, tage kontrol og komme tilbage til den situation, der var i 2001. Men hvis den vestlige støtte helt forsvinder, kan man ikke udelukke det scenarie.