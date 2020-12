Kreditkortselskaber blokerer for betalinger til pornoside

Mastercard oplyser torsdag, at ingen af deres kreditkort må anvendes til betaling til Pornhub, efter at en selvstændig undersøgelse har bekræftet forekomsten af ulovligt materiale på siden.

- Fra i dag er det slut med at bruge vores kort på Pornhub. Vores flere dage lange efterforskning har bekræftet overtrædelser af vores normer, der forbyder ulovligt indhold på deres websted, oplyser Mastercard.

- Som konsekvens, og i overensstemmelse med vores politikker, har vi instrueret finansielle institutioner, der forbinder webstedet til vores netværk, om at standse accept (af betalinger, red.).

Visa meddeler, at deres forbud foreløbig gælder, indtil en redegørelse om påstandene foreligger.

Udmeldingerne fra de to kreditkortudstedere kommer, efter at avisen New York Times for nylig bragte en artikel, der hævder, at mange videoer på siden viser voldtægter og seksuelt misbrug af børn.

Artiklen beskrev også, hvordan brugere af Pornhub frit kan downloade videoer på siden. Det tillader ifølge New York Times de ulovlige videoer at blive delt igen og igen på andre sider på nettet.

Pornhub oplyste tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det ikke længere er muligt at downloade videoer fra siden.

Selskabet betegner beslutningen fra Mastercard og Visa som "særdeles skuffende", i lyset af de ændringer det har lavet efter artiklen i New York Times.

Pornhub har adskillige gange afvist påstande om ulovligt indhold på siden. Tidligere denne uge meddelte selskabet til nyhedsbureauet AFP, at det ikke tolererer indhold, der viser seksuelt misbrug af børn.