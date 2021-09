Krav til Netanyahu: Aflever dine gaver

Det gælder blandt andet en særlig bibel, som Netanyahu fik af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det gælder en lille glasmontre dekoreret med blade af guld og med USA's tidligere præsident Barack Obamas underskrift.

Det gælder en indrammet kopi af det dekret, som USA's tidligere præsident Donald Trump underskrev om flytning af USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Israelske medier skriver, at premierminister Naftali Bennetts kontor har henvendt sig til Netanyahu for at få de 42 gaver retur.

Men der er ikke noget at komme efter, siger Netanyahu og hans kone, Sara, ifølge avisen Haaretz.

Ingen regler er brudt. Gaver, der ifølge loven skal afleveres, er afleveret.

Loven siger, at gaver, man modtager som regeringschef, tilhører staten. Man kan dog bede om at låne dem og udstille dem på sit kontor eller ved særlige lejligheder.

Men når ens embedsperiode udløber, er det slut.

Benjamin Netanyahu gik af i juni.

Der er en undtagelse. Hvis gavens værdi vurderes til at være under 300 shekel, 588 kroner, kan man bede om lov til at beholde gaven.

Ifølge anmodningen er der 27 gaver, som parret ikke har afleveret.

De 15 andre regnes for at være mindre værd end 300 shekel, men parret har ikke bedt om at beholde dem.

Der har ikke været andre officielle reaktioner fra Netanyahu-parret end en erklæring om rent mel i posen.

Parret rapporteres at holde ferie på en privat ø ved Hawaii, skriver nyhedsbureauet AP.

En stor del af øen ejes af den amerikanske mangemilliardær Larry Ellison, medstifter af softwarefirmaet Oracle.

Ellison er ven af Netanyahu og er i øvrigt indkaldt som vidne for anklagemyndigheden i den korruptionssag, der kører mod Netanyahu.

Der er tre anklager mod Netanyahu. En af dem går blandt andet på, at han som premierminister skal have modtaget dyre gaver fra velhavere, skriver Times of Israel.

Benjamin Netanyahu og hans kone har ry for at sætte pris på luksus.

Han har været premierminister i 15 år - den længst siddende regeringschef i Israel.

Han havde første gang embedet fra 1996 til 1999.

Da blev parret også mistænkt for at beholde gaver fra udlandet, skriver AP. Sagen blev lukket uden retssag.

Han blev premierminister igen i 2009 og holdt posten til den 13. juni i år.

I perioden boede Netanyahu-parret i premierministerboligen i Jerusalem.

Den nuværende premierminister Bennett bor fortsat med sin familie ved Tel Aviv.

Der var jævnligt skandalesager, da Netanyahu boede i embedsboligen på Balfour Street.

Som da Sara Netanyahu brugte omkring 630.000 kroner på kendiskokke i 2018, selv om der er ansat kokke for premierministeren.

Ferien i Hawaii har også hævet øjenbryn flere steder i Israel.

Netanyahu, der i det sidste halvandet år af sin periode ledte Israels kamp mod covid-19, ser ud til at ignorere de officielle anbefalinger om at undgå unødvendige rejser.