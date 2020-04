Krav om attest skal forhindre ny smitte i genåbnet Wuhan

Efter 76 dage med nedlukning begynder coronavirussets oprindelige epicenter, den kinesiske millionby Wuhan, at genåbne onsdag ved midnat lokal tid.

Men for at undgå at smitten spreder sig på ny, har flere steder såsom restauranter, hoteller, butikker og offentlige transportmidler indført krav om at fremvise en sundhedsattest.

Det skriver den kinesiske avis Global Times.

Ved hjælp af en QR-skanner på ens smartphone skal borgere kunne bevise, at de ikke er smittet med coronavirus gennem en sundhedsattest.

- Lokale i Wuhan bruger QR-skanneren og er parate til gradvist at genoptage arbejdet og vende tilbage til normalen.

- Genåbningen af Wuhan viser også, at Kina har bragt epidemien under kontrol, siger virolog ved Wuhan University Yang Zhanqiu til Global Times.

En lokal indbygger fortæller til den kinesiske avis, at han har fået en gyldig sundhedsattest på sin telefon gennem sin arbejdsgiver, så han kan forlade bygningen, hvor han bor.

- Før vi vender tilbage til arbejdet, skal vi ansøge om en sundhedsattest på smartphonen. Ved at skanne koden og vise certifikatet ved indgangen til min boligbygning, kan jeg forlade den, siger Huang Yan.

Fra midnat onsdag vil den indstillede trafik i Wuhan vende tilbage til normalen, skriver nyhedsbureauet dpa.

Flyvninger vil genoptages, biler vil være i stand til at forlade byen, og det samme gælder for togrejsende.

Det hele er dog forudsat, at folk er sunde og ikke har haft nogen nylig kontakt med smittede personer.

En genoptagelse af det normale liv i byen med 11 millioner mennesker ses ifølge dpa som et vigtigt signal for Kina, om at den værste del af coronakrisen er forbi.

Det nye coronavirus opstod fra en ukendt dyreart i Wuhan i slutningen af sidste år.

Siden har det spredt sig til resten af verden, hvor flere end 74.000 er døde med coronavirus.

I Kina er mere end 80.000 smittetilfælde registreret, mens 50.000 af dem er fra Wuhan alene. Byen står for 2500 af Kinas i alt 3300 bekræftede dødsfald.

Iagttagere har dog flere gange sået tvivl om Kinas opgørelser af nye coronatilfælde.