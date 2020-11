Kosovos ekspræsident afviser anklager om krigsforbrydelser

Thaci er anklaget for ti tilfælde af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Forbrydelserne er ifølge anklageren begået i 1998-1999, da han var leder af Kosovos Befrielseshær (KLA).

Thaci er tiltalt for at være ansvarlig for næsten 100 drab på civile under krigen i Kosovo.

I anklageskriftet, der blev offentliggjort torsdag, beskyldes Thaci for at have stået i spidsen for en kriminel organisation, der bortførte og mishandlede sine modstandere.

I Kosovo ses tidligere KLA-ledere som helte, der befriede landet for serbisk undertrykkelse.

Kosovo, hvor flertallet af befolkningen er kosovoalbansk, var indtil 2008 en provins i Serbien. Kosovoalbanske styrker kastede sig - med støtte fra Nato - ind i en krig mod serbiske styrker i slut-1990'erne.

I 2008 løsrev provinsen sig og erklærede selvstændighed.

Den 52-årige Hashim Thaci, som af mange kosovoalbanere betragtes som en helt, blev valgt til præsident i 2016.

Thaci trådte tilbage fra posten som Kosovos præsident torsdag og fløj til Haag samme dag, hvor han blev fængslet.

Hans advokat siger, at han vil anmode domstolen i Haag om at løslade Thaci, indtil sagen kommer for retten.