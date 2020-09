Kosovo og Serbien indgår overraskende aftale med USA som mægler

De to Balkan-stater er også gået med til at styrke deres forbindelser til Israel. Serbien vil flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

- Det er i sandhed en historisk dag, siger Trump under fremlægningen i Det Ovale Værelse, hvor han er flankeret af Kosovos premierminister, Avdullah Hoti, og Serbiens præsident, Aleksandar Vucic.

- Ved at fokusere på jobskabelse og økonomisk vækst så har de to lande været i stand til at nå et ægte gennembrud om økonomisk samarbejde på tværs af en række emner, siger han.

Trump takker sin særlige udsending Richard Grenell for at have bragt de to parter sammen, 20 år efter de udkæmpede en blodig krig, der kostede 13.000 livet.

Det er en overraskende aftale.

- Det tog årtier, fordi I ikke havde andre til at forsøge at få det gjort, siger Trump om aftalen.

- Der var en masse kampe, og nu er der en masse kærlighed, mener han.

Serbiens præsident Vucic siger, at Trump har udført et "godt arbejde", mens Kosovos regeringsleder omtaler det som et stort skridt fremad.

Der er imidlertid ikke frigivet nogen detaljer om aftalen.

Serbien har under forløbet med amerikansk mægling gjort det klart, at det ikke vil opgive kravet om, at Kosovo er en del af Serbien.