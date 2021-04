Kortfilm om politivold modtager Oscar foran danskinstrueret bud

"Two Distant Strangers" handler om en sort mand, der bliver fanget i en såkaldt tidssløjfe.

Han forsøger i filmen at komme hjem til sin hund, men igen og igen støder han sammen med en hvid politibetjent og mister livet.

Medinstruktør Travon Free har forklaret, at han var i gang med at skrive et manuskript til en romantisk komedie sidste år, da George Floyd blev dræbt under en anholdelse.

Den efterfølgende video af Floyds død satte gang i en social bevægelse mod raceulighed og pustede til politiske og racemæssige spændinger, som USA har kæmpet med længe.

Free besluttede sig derfor for at sætte sit komediemanuskript på standby.

Som sort mand i USA måtte han selv lave en film, der handlede om debatten om politidrab mod sorte i USA.

Da "Two Distant Strangers" havde vundet, holdt Free fra scenen en tale om politibrutalitet og nævnte, at personer hver dag mister livet i politiets varetægt.

Til prisuddelingen bar han en jakke med et særligt politisk budskab.

Inde i sin jakke havde han fået skrevet navnene på sorte amerikanere, der har mistet livet i politiets varetægt.

De andre film i kategorien var "Feeling Through" af Doug Roland og Susan Ruzenski, "The Present" af Farah Nabulsi og "White Eye" af Tomer Shushan og Shira Hochman.

Danskinstruerede "The Letter Room" handler om, hvordan en fængselsbetjent bliver sat til at håndtere breve ind og ud af et fængsel og bliver dybt involveret i en indsats private liv.

Selv om "The Letter Room" blev forbigået var der stor dansk succes natten til mandag, da Thomas Vinterbergs "Druk" vandt prisen i kategorien Bedste Internationale Film.