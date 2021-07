Korruptionssag genoptages mod Zumas vilje i august

Der er 16 anklagepunkter i sagen mod Zuma, som sidder fængslet for at have udvist foragt for retten.

Den 79-årige Zuma er tiltalt for bedrageri, korruption, pengeafpresning og hvidvaskning af penge i forbindelse med våbenkøb fra fem europæiske våbenfirmaer i 1999, da han var vicepræsident.

Zuma er anklaget for at have taget imod bestikkelse fra den franske forsvarsgigant Thales, som er anklaget for korruption og hvidvaskning af penge. Virksomheden nægter sig skyldig.

Zuma, som engang blev kaldt "teflonpræsidenten", har igen og igen forsøgt på at undgå de anklager, der i mange år har hængt over ham.

I 2018 blev Zuma tvunget til at træde tilbage som præsident af sine egne partifæller i Den Afrikanske Nationalkongres (ANC). Umiddelbart efter valgte Sydafrikas parlament Cyril Ramaphosa som landets nye præsident.

Under Zumas præsidentskab 2009-2018 kom en stigende folkelig mistillid til den sydafrikanske regering. Der er blandt sydafrikanerne den generelle holdning, at Zuma skabte korruption i toppen. Det skriver AFP.

Da Zuma blev fundet skyldig i at have udvist foragt for retten og efterfølgende blev fængslet 8. juli, udbrød der kaotiske uroligheder med delvise plyndringer.

Det var først i provinsen KwaZulu-Natal, men urolighederne spredte sig senere til Johannesburg.

Mindst 215 mennesker blev dræbt, siger regeringen.

Urolighederne blev til dels opfattet som reaktioner på fængslingen af Zuma.