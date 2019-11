Korrespondent: Splittet Tyskland fejrer 30 år for Murens fald

- Skævheden og polariseringen fylder væsentligt mere ved dette jubilæum. Ved 20-året var der en fornemmelse af, at nu var vi ved at nå målet, og snakken om østtyskere og vesttyskere var ved at være en saga blot, siger hun.

- Det er noget andet i år. Folk i Østtyskland definerer sig i stigende grad som værende østtyskere, og det fylder meget i debatten hernede, at der stadig er udfordringer mellem øst og vest.

Ifølge Lykke Friis er det især to kriser, der har påvirket østtyskernes selvopfattelse siden 20-årsjubilæet.

- Både finanskrisen og flygtningekrisen har ført til en større polarisering internt i Tyskland. Mange østtyskere har følt, at der ikke har været nok fokus på deres problemer. Man har ifølge dem fokuseret for meget på flygtninge og indvandrere.

- Hvor blev deres trådløse net af? Hvor blev deres arbejdspladser af? Alle de ting har betydet, at debatten ser noget anderledes ud ved dette jubilæumsår end ved 20-året for Murens fald, siger Lykke Friis.

Trods den øgede polarisering mellem øst og vest ser de fleste østtyskere stadig Murens fald som en stor gave, forklarer Lykke Friis.

- Overordnet mener tyskerne, at 9. november 1989 var en lykkens dag, hvor man fik demokrati og frihed, og østtyskerne ved godt, at de har fået det væsentligt bedre - også økonomisk.

- Men de føler ikke, at der har været nok respekt for det, de har leveret siden DDR-tiden, og derfor oplever mange, at vesttyskerne ser på dem som andenrangstyskere, siger hun.

- Og måske er det ikke så skidt, at man får disse diskussioner frem, for det er klart, at selv om de mennesker, der boede i Østtyskland, fik deres frihed, så mistede de også deres identitet og deres arbejdsplads, så derfor er det ikke unaturligt, at vi stadig diskuterer det 30 år efter.