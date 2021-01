Kontroversielt socialt medie taber sag om at komme online igen

Amazon tvang for snart to uger siden Parler offline i kølvandet på stormløbet mod Kongressen 6. januar.

Det skete med begrundelsen om, at Parler ikke har været i stand til at fjerne indhold, der opildner til vold.

Distriktsdommer Barbara Rothstein siger torsdag i sin afgørelse ved en domstol i Seattle, at det er usandsynligt, at Parler kan bevise, at Amazon har brudt selskabernes kontrakt ved at suspendere det sociale netværk fra sine servere.

Hun tilføjer, at det "ikke var en tæt afgørelse".

Rothstein siger samtidig, at det på ingen måde kan være i offentlighedens interesse, at Amazon skal understøtte platformens "voldelige indhold". Særligt set i lyset af angrebet på Kongressen.

- Den begivenhed var en tragisk påmindelse om, hvordan opildnende retorik kan forvandle en lovlig protest til et voldeligt oprør, hurtigere end mange af os havde troet, siger Rothstein.

Parler har ikke kommenteret torsdagens afgørelse.

En talskvinde fra Amazon siger, at selskabet "byder afgørelsen velkommen".

- Det her var ikke en sag om ytringsfrihed. Det var en sag om en kunde, der konsekvent brød vores betingelser for brug af vores servere, siger talskvinden.

Parlers popularitet steg voldsomt i ugerne op til Joe Bidens indsættelse. Parler blev også den mest downloadede app på Apples appstore, efter at Twitter udelukkede USA's præsident, Donald Trump, fra sin tjeneste.

Flere forskere har sagt, at højreekstremistiske grupper i stor stil brugte online-platforme som Parler til at sprede voldelig retorik forud for optøjerne ved Kongressen.

Parler har tidligere afvist alle beskyldninger.

Et udvalg i Repræsentanternes Hus bad torsdag det amerikanske forbundspoliti, FBI, om at undersøge, hvilken rolle det sociale netværk spillede i optøjerne ved Kongressen.