Marjorie Taylor Greene under den overståede valgkamp. Hun støtter QAnon-teorierne og er nu valgt ind i Kongressen. Præsident Trump har kaldt den 46-årige politiker for en "kommende republikansk stjerne". Foto: Elijah Nouvelage/Reuters

Konspirationerne rykker ind i Kongressen

To Donald Trump-tilhængere, der tror, at ledende demokrater i Washington D.C. er pædofile Satan-tilbedere, er valgt ind i Repræsentanternes Hus. What do you want to do ? New mail Copy

Verden - 06. november 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Når de 435 nyvalgte medlemmer af Repræsentanternes Hus tages i ed den 3. januar næste år, vil der for første gang være to medlemmer, der officielt har støttet den omstridte QAnon-bevægelse. For ved det amerikanske præsidentvalg i tirsdags, der også var et valg til Kongressen, lykkedes det to QAnon-republikanere at blive valgt.

