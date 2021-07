Konservativt parti ligger til valgsejr i Bulgarien

Det står dermed til at blive parlamentets største. En måling fra Gallup siger 22,1 procent.

Det nye protestparti ITN - Der er Sådan en Stat - bider i målingerne GERB i haserne.

Det står til at få mellem 21,5 og 22,3 procent af stemmerne, siger valgstedsmålingerne.

Det er andet valg i Bulgarien inden for kort tid. Det lykkedes ikke parlamentarikerne at finde et regeringsflertal efter valget den 4. april, så præsident Rumen Radev udskrev nyvalg til den 11. juli.

GERB har haft magten i næsten et årti. Partiet og dets leder, Bojko Borisov, der har været premierminister tre gange, fik ved aprilvalget 26 procent af stemmerne og blev størst.

Men partiet har haft problemer med at finde samarbejdspartnere, efter at det i sommeren 2020 var mål for omfattende demonstrationer mod korruption.

Den 62-årige Borisov, tidligere livvagt og indehaver af det sorte bælte i karate, afviser alle anklager. Men hans kritikere siger, at der har været korruption, mens han har været regeringschef.

Det nye protestparti ITN kritiserer de etablerede politikere og partier og ledes af sangeren og tv-værten Slavi Trifonov.

Trifonov var dog ikke selv opstillet til valget, og han har afvist at blive premierminister.

Partiet lever godt af utilfredshed med det bestående i befolkningen og fik ved valget i april 17,6 procent af stemmerne.

Inden valgstedsmålingen søndag aften sagde Strahil Deliyski, politisk analytiker, ifølge nyhedsbureauet AFP, at selv hvis GERB får et godt valg, får partiet ikke regeringsmagten.

Ingen vil have noget med dem at gøre.

ITN har på forhånd også afvist partiet.

Men ITN vil heller ikke samarbejde med hverken Socialisterne eller MRF, der er et parti for det tyrkiske mindretal.

I stedet håber ITN, at det kan samarbejde med flere nye partier, der opstod under sidste sommers demonstrationer mod korruption.

Det gælder partier som det højreorienterede Demokratisk Bulgarien og det venstreorienterede Rejs Jer! Ud med Mafiaen.