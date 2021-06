Konservative tyskere laver skattestop

Merkel leder stadig Tyskland, men hun er ikke længere formand for CDU, og hun genopstiller ikke til kanslerposten ved valget til Forbundsdagen den 26. september.

Så CDU og partiets søsterparti fra Bayern, CSU, skal generobre magten uden den rutinerede og stille, men faste ledelse fra den 66-årige fysiker og præstedatter fra det gamle DDR.

Ny leder og kanslerkandidat er Armin Laschet, 60-årig ministerpræsident i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Sammen med Markus Söder, 54-årig leder af CSU og ministerpræsident i Bayern, har han lavet en politisk platform, der skal sikre den konservative union sejren ved valget.

De to har tidligere kæmpet om at blive unionens kanslerkandidat, men Laschet har vundet den dyst.

Og nu har de fremlagt et fælles valgprogram.

Det blev godkendt af partiernes ledelser og offentliggjort mandag. 140 sider med titlen:

"Program for Stabilitet og Fornyelse. Fælles for et moderne Tyskland".

Det står klart, at vælgerne nu får forskellige valgmuligheder, når krydset skal sættes.

I meningsmålingerne ligger De Grønne som næststørste parti efter den konservative union.

De Grønne vil hæve skatten for de velhavende. De ekstra indtægter skal bruges til at reducere udslip af CO2.

Nyhedsbureauet Reuters påpeger, at et eventuelt regeringssamarbejde mellem CDU/CSU og De Grønne er blevet mindre sandsynlig efter fremlæggelsen af valgprogrammet.

For de konservative går ikke efter højere skat. Tværtimod. De lover at lette selskabsskatten.

Partierne siger ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at deres program ikke indeholder nogen skattestigning.

Men de påpeger også, at der på grund af coronapandemien ikke er råd til lavere skatter ud over selskabsskatten.

Programmet indeholder politik på mange områder, men tyske medier har foreløbig hæftet sig specielt ved skatten.

Men der er for eksempel også forslag om højere pension, hvis man bliver længere på arbejdsmarkedet.

Desuden afviser de at optage Tyrkiet i EU.

De opfordrer til, at Europa skal gøre fælles front med USA mod Kina.

Om det er nok til at genvinde magten, må tiden vise. Men det er nye tider for unionen, der har haft en stor rolle i tysk politik i 70 år, påpeger avisen Bild.

- I lang tid var det kun Merkel, der var unionens platform.

Men Armin Laschet og Markus Söder har begge slået optimistiske toner an.

- Tyskland har altid haft et stærkt lederskab, når CDU og CSU har været på samme side, siger Söder ifølge dpa.

Selv om blækket i programmet knap nok er tørt, slår kritikere allerede alarm. Det gælder særligt på klimaområdet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er ikke rigtigt noget, der ligner handling, lyder det.

- For unionen er der ikke brug for, at nogle skal ændre deres liv, skriver avisen Die Zeit spydigt.

Dagbladet Tagesspiel noterer, at "ingen, der læser forslagene om klimapolitik, kan umiddelbart se, at det er en kamp mod en menneskelig katastrofe".