Konservative støtter EU-skattesnydsudvalg: Det er ligegyldigt

EPP har tidligere været imod et sådant udvalg, og Weiss ser fortsat intet perspektiv i udvalget.

- Det er fuldstændig ligegyldigt. Debatterne kan du starte alligevel. Det er udtryk for, at vi trænger til at komme i gang med det almindelige arbejde. Når parlamentarikere ikke har noget af den slags arbejde, finder de på alt muligt andet, siger hun.

SPØRGSMÅL: Hvorfor har I så stemt for, at udvalget bliver oprettet?

- Det kan være, at der udvikler sig en rød tråd i forhold til at forstå, hvem der skal sidde og diskutere det her. For vi bilder os ind, at vi har en kompetence og værktøjskasse, som vi simpelthen ikke har, siger hun.

Parlamentet har ikke kompetence på skatteområdet.

Det permanente underudvalg er ikke formelt godkendt. Det er op til de politiske gruppers formænd at træffe den beslutning på et møde torsdag i Strasbourg.

For de grønne i EU-Parlamentet fejres beslutningen om at danne et fast underudvalg som en sejr.

- Det er først og fremmest et ret stærkt symbol fra parlamentet side, at man har fået presset den konservative gruppe til at forpligte sig på at lave et permanent udvalg, siger Kira Marie Peter-Hansen (SF) fra gruppen.

Hun kalder det "mega ærgerligt", at EU-Parlamentet ikke har kompetence i skattespørgsmål.

Men hun er overbevist om, at parlamentet med udvalget vil kunne skubbe til både EU-Kommissionen og til EU-landene, så der sker noget på området.

Indtil i foråret var eksparlamentariker Jeppe Kofod (S), som nu er udenrigsminister, leder af det midlertidige skattesnydsudvalg TAX3.

- Jeppe fik ikke rykket noget lovgivningsmæssigt på parlamentets side. Men han fik løftet en debat i Danmark om, at vi har et problem, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Det vil ifølge SF'eren gøre en forskel, da det vil lægge pres på ministre og på EU-Kommissionen.

Udvalgets mandat er ikke fastlagt. Hun nævner skandalen om udbytteskat og hvidvask som områder, som udvalget bør diskutere.