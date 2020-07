Konservative bliver størst ved parlamentsvalg i Kroatien

Det viser de officielle resultater ifølge nyhedsbureauet Reuters, efter at 60 procent af stemmerne er talt op lidt over midnat natten til mandag.

Meningsmålinger inden valget havde ellers tydet på tæt løb mellem HDZ og Kroatiens andet store parti, det socialdemokratiske SDP.

Men SDP, der er i valgalliance med et par mindre partier, står til at skulle nøjes med 43 pladser.

Andrej Plenkovic lovpriser valget og kalder det en "fantastisk sejr".

- Vores sejr er ikke bare fantastisk, men forpligtende, siger Plenkovic ifølge nyhedsbureauet AFP lidt over midnat natten til mandag.

- Regeringen har nu til opgave at arbejde med hele hjertet for Kroatien, siger han.

Med sejren til HDZ kan der være banet vej for, at premierminister Andrej Plenkovic og hans konservative regering kan fortsætte.

HDZ har desuden nemmere ved at finde alliancepartnere til at danne den næste regering, skriver nyhedsbureauet dpa.

Valgets nummer tre, som kan få afgørende betydning for regeringsdannelsen, bliver ifølge de nuværende resultater den tidligere sanger Miroslav Skoro og hans højrefløjsparti, Fædrelandsbevægelsen. Det står til 15 mandater.

Partiet ses som en naturlig partner for HDZ.

En række mindre partier ser ud til at komme lige over spærregrænsen på fem procent, som det kræver for at blive valgt ind i parlamentet.

Det gælder blandt andet højrepartiet Most (på dansk Bro) og det rød-grønne Mozemo! (Vi kan!), der står til henholdsvis otte og seks mandater.

Umiddelbart er der tegn på, at valgdeltagelsen kommer til at ligge en smule lavere end ved det seneste parlamentsvalg i 2016. Her stemte 52,6 procent af vælgerne.