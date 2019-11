Konservativ undskylder udtalelser om London-storbrand

Rees-Mogg siger tirsdag, at han "undskylder dybt" for at have vakt sorg eller vrede hos overlevende og familier til omkomne. Han siger, at han også selv ville have fulgt brandfolkenes anvisninger, selv om det viste sig, at de var i strid med sund fornuft. Det siger han til avisen Evening Standard.

Tidligere havde Rees Mogg sagt om brandkatastrofen i Grenfell Tower, som kostede 71 mennesker livet, at ofrene ikke skulle have adlydt brandfolkene, som bad beboere om at blive, hvor de var.

- Hvis man blot ignorerer, hvad man får besked på, og forlader stedet, så er man langt mere sikker, sagde Rees-Mogg, som er formand for parlamentets underhus, i et interview med BBC.

- Og jeg tror, at hvis en af os var i en brand, så ville vi have forladt bygningen - uanset hvad brandmændene måtte sige. Det synes bare at være sund fornuft, sagde han i udtalelser, der som næsten alt andet også indgår i den igangværende valgkamp.

Familier til ofrene og medlemmer af oppositionen kaldte udtalelserne fra Rees-Mogg for "ufølsomme". Labourlederen Jeremy Corbyn stillede krav om en undskyldning i sin reaktion.

- Hvad kommer der over en person, som reagerer på en tragedie, der kunne have været undgået, til at sige, at ofrene manglede sund sans? Folk var skrækslagne, og mange døde i forsøg på at komme ud, sagde Corbyn.

En længe ventet rapport på 1000 sider om Grenfell branden har været forsidestof i de seneste dage i britiske medier. Brandvæsnet kritiseres både for at have reageret for langsomt og forkert ved dets indsats i den 24-etager høje boligblok i North Kensington i London.

Det var en elektrisk fejl i et køleskab, som udløste katastrofen den 14. juni 2017. Flammer omsluttede hurtigt hele bygningen på grund af bygningens brandfarlige ydre beklædning.

Ud over de 72 dødsofre blev 74 indlagt på hospitaler med skader i forbindelse med branden.

Lederen af undersøgelsen, Martin Moore-Bick, fastslog, at rapporten peger på "alvorlige fejl" i beredskabet.