Kongresudvalg retter kras kritik mod tech-selskaber

Et underudvalg til retsudvalget i Repræsentanternes Hus i USA mener, at Amazon, Apple, Facebook og Google har udnyttet en "monopollignende magt".

I en 449 sider lang rapport beskyldes selskaberne for opkøb, der har haft til formål at "dræbe" konkurrencen og sætte rivaler ud af spil.

Samtidig har de krævet voldsomt høje gebyrer og tvunget små virksomheder ind i "undertrykkende" kontrakter, lyder anklagen.

- I al enkelhed er firmaer, der engang var små og nystartede underdogs, som udfordrede status quo, blevet til den slags monopoler, som vi senest så under oliebaronerne og jernbanematadorerne, står der i rapporten ifølge Reuters.

Facebook, Apple og Google har ikke umiddelbart svaret på kritikken, skriver nyhedsbureauet.

En talsmand fra e-handelsselskabet Amazon siger til det amerikanske medie CNBC, at selskabet byder den nærmere granskning velkommen, men at "store selskaber ikke per definition er dominerende".