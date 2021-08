Kongresmedlem: USA's forhandler i Afghanistan var en formidabel fiasko

Det mente han i hvert fald selv. Men den erfarne afghansk-amerikanske diplomat fremstår i dag som manden bag Talibans magtovertagelse, da den aftale, som han troede på, viste sig at være katastrofal.

Den 70-årige diplomat var i en årrække amerikanernes repræsentant i forhandlinger med Taliban, som banede vej for den aftale, som skulle afslutte USA's længste krig nogensinde og sikre en tilbagetrækning fra Afghanistan.

Efter et år med intenst penduldiplomati, hvor Khalilzad rejste rundt mellem en række af verdens hovedstæder, deltog i topmøde på store luksushoteller og holdt mange taler i de mest prestigefyldte tænketanken, var det, som om en helt ny situation var opnået:

- Taliban er klar til et drøfte et kompromis, forsikrede Khalilzad til alle, som hørte hans taler. Den erfarne diplomat udtalte i april: "Frygten for en hurtig Taliban-overtagelse af Kabul er uretmæssigt pessimistiske".

Men den aftale, som han fæstede sin lid til, har vist sig at have katastrofale følger, siger den sikkerhedspolitiske ekspert Husain Haqqani på Hudson Instituttet.

Han siger, at Khalilzad fortalte en række amerikanske præsidenter, som var stærkt opsatte på at få afsluttet krigen i Afghanistan, at han kunne få en fredsaftale i stand - men der var reelt tale om overgivelse.

- Han forhandlede dårligt og styrkede Taliban. Han gav udtryk for, at der ville komme en aftale om magtdeling i stand, selv om Taliban ikke havde til hensigt at dele noget overhovedet, siger Husain Haqqani.

Khalilzad kom til at lede forhandlingerne med Taliban for USA i 2018, da Trump-administrationen gjorde ham til særlig udsending.

Under forhandlinger i Qatar siges Khalilzad at have fået et meget tæt og godt forhold til Talibans forhandlere, men da en aftale blev underskrevet i februar 2020 havde han kun fået tågede og meget vage løfter fra den islamistiske bevægelse.

- Der var kun en stærk forpligtelse fra Talibans side - og det var, at militsen ikke ville angribe USA og dets allierede, skriver Kate Clark fra Afghanistan Analytikernes Netværk i en ny rapport.

Andre vage løfter var, at Taliban skulle forhandle med den afghanske regering og bryde med andre jihadistgrupper som al-Qaeda og IS.

Reelt var der intet kompromis med den afghanske regering og det amerikanske kongresmedlem Michael Waltz, som er krigsveteran, skriver i et brev til præsident Joe Biden, at Khalilzad "har været dig en dårlig rådgiver, og hans diplomatiske strategi har været en formidabel fiasko".