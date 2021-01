Kongresbetjente er suspenderet for mulig støtte til uromagere

Desuden mistænkes over et dusin betjente for at have støttet de demonstranter, som trængte ind i bygningen, mens medlemmer af de to lovgivende forsamlinger var i gang med formelt at godkende Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Mindst to betjente tilknyttet Capitol Hill i Washington D.C. er blevet suspenderet for upassende adfærd under sidste uges angreb på kongresbygningen.

Det oplyser unavngivne medlemmer af Kongressen ifølge avisen Washington Post.

Demokraten Tim Ryan, der er formand for et underudvalg, som har det økonomiske tilsyn med Capitol Hills politistyrke, bekræfter suspenderingen af de to betjente.

På et foto taget under urolighederne inde i kongresbygningen ses den ene af de to suspenderede politifolk blive fotograferet sammen med en af urostifterne. Det oplyser Tim Ryan på en pressebriefing mandag.

Selfien blev ifølge en videooptagelse taget i nærheden af en sikkerhedskontrol. En aktiv alarm kan høres, mens demonstranter tilsyneladende strømmer gennem en dør og ind i bygningen, uden at politiet undersøger dem for våben.

Den anden betjent, som midlertidigt er fritaget for tjeneste, havde ifølge en videooptagelse iført sig en kasket påtrykt Donald Trumps valgslogan "Make America Great Again" (Maga), fortæller Ryan.

- Jeg ved, at der var to personer, som blev suspenderet. Den ene var selfie-betjenten og den anden var en betjent, som tog en Maga-hat på og begyndte at lede nogle personer - lukke dem ind eller lade dem komme ud, siger Tim Ryan.

Politiet i Washington D.C. har ikke bekræftet oplysningerne om de suspenderede betjente.

Steven Sund, der er chef for Kongressens politistyrke, har meddelt, at han fratræder stillingen den 16. januar som følge af urolighederne. Det sker på opfordring fra Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus.

Inden bygningen blev stormet, havde præsident Donald Trump i en tale til demonstranter opfordret dem til at marchere mod Capitol Hill og protestere mod udfaldet af præsidentvalget.