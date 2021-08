Kongres blåstempler Bidens store infrastrukturplan

Det sker, efter at Repræsentanternes Hus stemmer for planen, der investerer mere end 1000 milliarder dollar i blandt andet veje og jernbaner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Repræsentanternes blåstempling var forventet. Den store opgave for Joe Biden var at få godkendt planen i den anden del af Kongressen, Senatet, hvor republikanerne har flertal.

Men for to uger siden formåede demokraterne alligevel at få planen godkendt i Senatet.

Nu mangler planen blot at blive underskrevet af præsidenten selv.

Aftalen vil pumpe enorme føderale pengesummer ind i nye veje, jernbaner, broer, havne, højhastighedsinternet og anden infrastruktur i USA.

Det er den største investering i USA's infrastruktur i årtier.

Blandt andet er der afsat over 110 milliarder dollar til at reparere og udbygge broer, veje og motorveje. 66 milliarder dollar skal bruges på at styrke trafikken på jernbanerne, både hvad angår persontransport og fragt.