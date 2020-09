Kong Harald har forladt sygehus efter indlæggelse

Norges kong Harald har forladt Rikshospitalet i Oslo, efter at han fredag blev indlagt med åndedrætsbesvær.

Det bekræfter det norske kongehus mandag eftermiddag ifølge NTB.

Umiddelbart efter at kongen blev indlagt fredag, oplyste dronning Sonja, at han havde det godt efter omstændighederne, og at han snart ville være på benene igen

Spekulationer om, hvorvidt kong Harald var blevet syg med coronavirus, blev hurtigt manet til jorden af det norske kongehus.