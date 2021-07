Kong Harald: De næste generationer skal lære om Utøya

- Vi skylder at give lærdommen fra 22. juli videre. Det skylder vi alle de dræbte, de pårørende, de berørte og os selv.

- Både for at blive bedre mennesker, for at blive et klogere folk og for at skabe et endnu bedre Norge for dem, som kommer efter os, siger kongen.

Den 84-årige kong Harald siger også, at Norge ikke har gjort nok for at modarbejde mørke kræfter.

- Samtidig må vi erkende, at vi som samfund langtfra har gjort nok for at se, for at hjælpe, for at bære byrden sammen og for at modarbejde de mørke kræfter. Det er jeg ked af.

- Men jeg har tro på det norske folk. Vi har vist, hvor meget vi kan, når vi står sammen om at beskytte vores grundværdier, siger han.

Kong Haralds søn, kronprins Haakon, talte tidligere torsdag under en mindehøjtidelighed på øen Utøya, hvor 69 blev dræbt under massakren for ti år siden.

Her var budskabet, at nordmændene har et ansvar for at modarbejde højreekstreme kræfter. Samtidig opfordrede han til, at der skal være mere plads til at tale åbent om det, der skete, selv om det er ubehageligt.

Norge markerer torsdag tiåret for terrorangrebet, som højreekstremisten Anders Behring Breivik udførte. Om eftermiddagen stod han bag en bombeeksplosion i regeringskvarteret i Oslo, hvor otte personer blev dræbt.

Herefter begav han sig til øen Utøya, svært bevæbnet og forklædt som politimand. Her skuddræbte han 69 personer - primært unge - på en sommerlejr for Arbejdernes Ungdomsfylkning.

Derudover blev omkring 60 såret på øen, før han overgav sig til politiet.

Anders Behring Breivik, der i 2017 ændrede navn til Fjotolf Hansen, er dømt til 21 års forvaring for terrorhandlingerne.