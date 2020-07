Kompromisudspil vil give Danmark EU-rabat på 2,4 milliarder

Der er blevet skruet op og ned på flere knapper i et kompromis til et EU-budget og en genopretningspulje, som EU's stats- og regeringschefer forhandler om på et topmøde i Bruxelles.

Blandt andet står Danmark til at få en årlig rabat i budgettet på 322 millioner euro. Det svarer til 2,4 milliarder kroner, hvilket er markant mere end den nuværende rabat.