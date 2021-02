Kompromisløst venstreparti står til jordskredssejr i Kosovo

Med over 80 procent af stemmerne talt op står partiet til at få 47,8 procent af stemmerne ifølge den statslige valgkommission.

Venstrefløjspartiet Vetevendosje med tidligere premierminister Albin Kurti i spidsen ser ud til at blive den klare vinder af valget i Kosovo søndag.

- Hovedprioriteten er retfærdighed og at skabe job, siger Kurti til journalister sent søndag aften.

Kosovos Demokratiske Parti (PDK) ser ud til at få næst flest stemmer med 17,3 procent. Derefter følger det konservative regeringsparti Kosovos Demokratiske Liga (LDK) med godt 13 procent.

Premierminister Avdullah Hoti fra LDK har erkendt valgnederlaget.

En valgsejr til Vetevendosje - hvis navn kan oversættes til "selvbestemmelse" - kan besværliggøre de i forvejen vanskelige vestlige bestræbelser på at finde en løsning på en årelang territorial strid mellem Kosovo og Serbien.

Albin Kurti har i valgkampen lovet at kæmpe mod korruption og har skældt ud på de politikere, der ifølge ham har spildt de første år af Kosovos liv som selvstændig nation med at ødsle midler væk.

Han har hentet et betydeligt antal stemmer blandt vælgere, der er trætte af de etablerede politikere.

Kurti er tidligere politisk fange, og hans parti begyndte som en bevægelse i gaderne. Det er tidligere kendt for politiske stunts såsom at affyre tåregas i parlamentet.

I de seneste år har partiet dog skruet ned for de mere yderliggående tendenser.

Kurti har også vundet stor opbakning på sine valgløfter om ikke at gå på kompromis i dialogen med Serbien. Et løfte, som Kurti gentog søndag.

Kosovo er en tidligere serbisk provins, som løsrev sig i 2008 efter en krig mellem Serbien og kosovoalbanske oprørsstyrker.

Ved de seneste to valg har Vetevendosje fået flere stemmer end andre partier. Men i begge tilfælde fandt andre partier sammen og kunne danne regering uden Kurti og hans partifæller.

Kurti var premierminister efter det seneste valg i 2019, men hans regering kollapsede efter 50 dage.

Baseret på de foreløbigt optalte stemmer ser det dog ikke ud til, at Vetevendosje sikrer sig de 61 af parlamentets 120 pladser, der vil give partiet et flertal.

Derfor må partiet finde sig en koalitionspartner, hvis det vil danne regering.

Det kan blive det lille parti Alliancen for Kosovos Fremtid (AAK), der ledes af tidligere premierminister Ramush Haradinaj.

Hver tredje indbygger i Kosovo er arbejdsløs. Landet har et bnp per indbygger på omkring 26.400 kroner og er dermed et af de fattigste lande på Balkan.