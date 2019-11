EU-Parlamentet gav onsdag endelig godkendelse til den næste EU-Kommission, som 1. december ledes af tyske Ursula von der Leyen. Tyskeren lovede i en sidste appel til parlamentarikerne, at hun vil skrue op for den grønne omstilling - men på retfærdig og inkluderende vis.

Kommissionen kan endelig komme i arbejdstøjet

Den 61-årige tysker fik støtte fra knap to tredjedele af de parlamentarikere, som stemte i Europa-Parlamentet i Strasbourg. 461 stemte for EU-Kommissionen. Parlamentet har 751 medlemmer.

Med løfter om at bekæmpe forandringer af klimaet blev Ursula von der Leyens EU-Kommission onsdag godkendt med et overbevisende flertal.

