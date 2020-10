Kommission aflyser næste tv-debat mellem Trump og Biden

Det oplyser Kommissionen for Præsidentdebatter (CPD) i en erklæring fredag lokal tid.

Det sker, fordi begge kandidater har meddelt, at de har "andre planer denne dag".

- Det står nu klart, at der ikke bliver nogen debat 15. oktober, skriver CPD, som i stedet vil rette fokus mod den sidste præsidentdebat 22. oktober i Nashville i delstaten Tennessee.

Aflysningen kommer, dagen efter at Trump afviste at deltage i en virtuel præsidentdebat.

- Jeg kommer ikke til at lave en virtuel debat, sagde Trump i et interview med Fox Business.

Meldingen kom, umiddelbart efter at Kommissionen for Præsidentdebatter tidligere torsdag havde besluttet, at den næste præsidentdebat skulle afholdes virtuelt som følge af Trumps sygdomsforløb med covid-19.

Trump mener dog ikke, at han udgør nogen smitterisiko.

- Jeg tror overhovedet ikke, at jeg er smittefarlig, sagde Trump til Fox Business torsdag.