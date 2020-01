Kommissær søsætter mindstelønshøring med løfte til Danmark

Det løfte gentager næstformand i EU-Kommissionen Valdis Dombrovskis, efter at en høringsproces tirsdag er indledt. Under denne høring kan fagbevægelsen give input til lovudkastet.

- Vi vil ikke nødvendigvis forpligte lande til at bruge en lovbestemt mindsteløn. De lande, der har kollektive overenskomster, vil få lov at fortsætte med dem, siger Dombrovskis i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Danske politikere over en bred kam og fagbevægelsen har ventet utålmodigt og med betydelig skepsis på forslaget fra jobkommissær Nicolas Schmit.

Frygten er, at EU-Domstolen kan finde på at vægte hensynet til en klagende borger højere, end eventuelle garantier i loven om at Danmark og andre lande med kollektive aftaler kan bevare deres systemer.

Arbejdere i "Europa skal have en fair mindsteløn, så man kan leve et ordentligt liv", hedder det i et udkast til EU-Kommissionens kommunikation om initiativet, som Ritzau har set.

- Mindsteløn skal fastlægges efter nationale traditioner - via kollektive aftaler eller lovbestemmelser. Et velfungerende kollektivt forhandlingssystem mellem arbejdsgivere og fagforeninger er en effektiv metode til at fastsætte en rimelig mindsteløn, hedder det blandt andet.

En lovbestemt mindsteløn vil være den direkte vej til afvikling af den danske model, sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau i december.

Samme indstilling har Nikolaj Villumsen (EL), som taler i EU-Parlamentet i Strasbourg tirsdag.

- Det er selvfølgelig godt, at EU-Kommissionen endelig anerkender det kæmpe problem med voksende ulighed. Men forslaget om at gennemtvinge en lovbestemt mindsteløn rammer helt ved siden af, siger Villumsen.

Han vil have en social protokol, som skal sikre, at "sociale rettigheder har forrang for EU's regler for det indre marked".