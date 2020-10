Kommentatorer bider mærke i Harris og Pences manglende svar

Vicepræsidentkandidaterne Kamala Harris og Mike Pence stod "rimelig lige" under deres første og eneste direkte tv-debat op til det amerikanske valg 3. november.

Men begge undlod at svare på flere af moderater Susan Pages spørgsmål.

Sådan lyder dommen fra Chris Wallace, der er Fox News-vært og var moderator for den første debat mellem præsident Donald Trump og hans udfordrer, Joe Biden, for godt en uge siden.

- Jeg synes, at hendes (Kamala Harris, red.) værste afvisning af at svare på et spørgsmål var spørgsmålet omkring udvielsen af højesteret.

- Men jeg synes, at det var lige så alvorligt, at Pence ikke svarede på, hvad han vil gøre for at beskytte udsatte personers helbred (under coronakrisen, red.), siger Wallace til tv-stationen Fox News, der støtter Trump.

Under debatten mellem præsidentkandidaterne i sidste uge blev Donald Trump og Joe Biden beskyldt for at kaste med mudder og afbryde modparten.

Vicepræsidenternes duel beskrives som noget mere civiliseret, selv om der også blev talt i munden på hinanden.

Ifølge en opgørelse fra NBC News angreb Harris 84 gange og afbrød 9 gange, mens Pence angreb 93 gange og afbrød 16 gange.

NBC's ekspert Susan Millsap, der er kommunikationsprofessor på Ohios Otterbein University, mener, at moderatoren skulle have styret debatten bedre.

- Ingen af kandidaterne får topkarakter, men moderatoren skal have bundkarakter for ikke at styre debatten. De blev ved med at tale over tid og afbryde hinanden. Det drev mig til vanvid, siger Millsap.

David Axelrod, der er tidligere seniorrådgiver under præsident Barack Obama, siger til CNN, at han tror, at debatten ikke vil rykke noget ved vælgernes holdning.

- Det vil overraske mig at se nogen ændringer i meningsmålingerne. Og i den henseende var det en god aften for Joe Biden, siger Axelrod til CNN, der støtter Biden.

Omvendt synes tv-vært på Fox News Brett Baier, at Pence havde den bedste aften.

- Debatten startede forsigtigt ud, men blev opbygget stærkt af vicepræsidenten. Hans job var at lægge det frem, som ikke blev gjort i den første debat, siger Baier.