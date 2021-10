Kölns store moské kalder til fredagsbøn

Der er to minareter, der rager 55 meter op i luften.

Det er Tysklands største moské med plads til 1200 bedende. Kuplen er 35 meter over gulvhøjde.

Den Centrale Moské i Köln i Tyskland er et kæmpe byggeri, der kun har nogle år på bagen.

Det er normalt fra minareterne, at der kaldes til bøn via højttalere, som gjalder ud over nabolaget.

Da byggeriet stod på, var der kritikere, som sagde, at der ikke er brug for minareter, for der skal ikke kaldes til bøn i Köln.

Men minareterne kom, for de hører sig nu engang til på en moské.

Der er dog ikke blevet kaldt til bøn fra dem, men det ændrer sig nu.

For Kölns borgmester, Henriette Reker, der ikke er medlem af et parti, gav mandag tilladelse til, at byens moskéer fra fredag må kalde til fredagsbøn.

Det er et forsøg over to år. Moskéerne, der er 35 i Köln, må i tidsrummet fredag fra klokken 12.00 til klokken 15.00 kalde til bøn i fem minutter.

Lydniveauet skal være tilpasset omgivelserne, så det ikke er for højt, skriver Deutsche Welle.

- Der har været meget diskussion om projektet. Köln er en by med frihed og diversitet, skriver Reker på Twitter.

- De, der ankommer til hovedbanegården, hilses af katedralen, ledsaget af kirkeklokker. Mange af Kölns indbyggere er muslimer. At tillade bønnekald er for mig et tegn på respekt.

120.000 af Kölns godt en million indbyggere er muslimer.

Ikke alle er enige med borgmesteren. Kritikere siger, at man ikke bare kan sammenligne kirkeklokker og bønnekald.

Kirkeklokker betyder, at nu kan man gå til kirken og høre om kristendom, hvis man har lyst.

Muslimske bønnekald messer ud over kvarteret til alle, om man vil eller ej, at "Allah er størst". Her prædikes islam uden for moskéen.

Den Centrale Moské i Köln er delvist finansieret af Tyrkiets religionsministerium. Moskéen drives af Det Tyrkiske Muslimske Råd i Tyskland, Ditib.

Moskéen stod færdig i 2017, og i 2018 kom Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, forbi og indviede den formelt.

Kritikere mener, at udviklingen er skæv. En udtalelse, som Erdogan ifølge nyhedsbureauet dpa kom med i 1997, er igen dukket op.

Da var Erdogan borgmester i Istanbul, og han sagde, at han citerede et digt:

- Moskéerne er vore kaserner, kuplerne er vore hjelme, minareterne er vore bajonetter, og de troende er vore soldater.

Udtalelsen kostede Erdogan en fængselsdom på ti måneder, hvoraf han afsonede fire.

Ahmad Mansour, psykolog og integrationsekspert, mener, at borgmesterens beslutning ikke har så meget at gøre med integrationsfrihed eller diversitet.

- Bønnekald er en magtdemonstration over kvarteret, siger han til Bild.

Han skriver også på Twitter, at han regner bønnekaldet for symbolpolitik, der vil føre til splittelse af samfundet.

Bild har også talt med Necla Kelek, som er sociolog og ekspert i islam.

- Når der bliver råbt "Allahu akbar" (Gud er størst red.), kommer mænd til moskéen. Mænd, der lader deres hustruer blive hjemme, siger hun.

- Af alle er det en kvinde, der som overborgmester bekræfter disse mænd. At dette samfundsbillede er i orden - her i vores midte.