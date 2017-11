Kollaps i forhandlinger sender Tyskland ud i politisk krise

- Det er bedre ikke at regere end at regere dårligt, siger FDP-leder Christian Lindner efter at have forladt forhandlingerne.

De tyske regeringsforhandlinger er brudt sammen, efter at det liberale parti FDP har trukket sig fra samtalerne.

Han tilføjer, at det ikke har været muligt at skabe et "fundament af tillid" med kansler Angela Merkels konservative CDU/CSU-alliance og Miljøpartiet De Grønne.

Miljøpartiet De Grønnes Reinhard Buetikofer kritiserer Christian Lindners beslutning.

Buetikofer skriver på Twitter, at FDP har valgt "en form for populistisk agitation i stedet for statsligt ansvar".

Sammenbruddet i forhandlingerne søndag kan vise sig at blive skæbnesvangert for Angela Merkels politiske karriere.

Det socialdemokratiske SDP har afvist at vende tilbage til en Merkel-ledet koalition. Samtidig har Merkel afvist, at hun vil stå i spidsen for en mindretalsregering.

Angela Merkel siger natten til mandag, at hun ærgrer sig over sammenbruddet i forhandlingerne.

Hun lover dog at styre Tyskland igennem den politiske krise.

- Som kansler vil jeg gøre alt for at sikre, at dette land kommer godt igennem den svære tid, siger hun.

Merkel vil nu informere den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, om, at det ikke er lykkedes at forme en ny regeringskoalition.

Det er præsidenten, der har beføjelsen til at udskrive valg i Tyskland.

- Det er en dag, hvor vi skal reflektere dybt over, hvordan vi bevæger os fremad i Tyskland, siger Angela Merkel.

Partierne har i mere end en måned forhandlet om grundlaget for en ny regering i Europas største økonomi.

Forhandlingerne har udviklet sig til en bitter strid mellem partierne, der har vist sig at være uenige om både stort og småt.

Ikke mindst spørgsmålet om indvandring har vist sig at være en stor knast for partierne.

Kansler Angela Merkels liberale politik på området har ført til, at over en million asylansøgere er kommet til landet siden 2015.

Det har skubbet mange vælgere til det yderste højre, hvor partiet Alternative für Deutschland (AfD) har høstet frugterne.