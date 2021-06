Koldt pust over topmøde med Biden og Putin

Både den 78-årige amerikanske præsident, Joe Biden, og hans 10 år yngre russiske kollega, Vladimir Putin, var med i den kolde krig.

Biden som politiker, Putin som KGB-agent.

Onsdag holder de topmøde i Schweiz.

Den kolde krig er ikke vendt tilbage, men forholdet mellem de to ledere er ikke varmt.

Biden har kaldt Putin en "dræber", Putin har kaldt Biden en "karrierepolitiker". Donald Trump, Bidens forgænger, var derimod et "talentfuldt individ", som Putin har sagt til tv-stationen NBC.

Trump mødtes som præsident med Putin i 2018 i Finland. Det var her, hvor Trump på et fælles pressemøde med Putin sagde, at han tror på russeren, når Putin siger, at Rusland ikke blandede sig i USA's valg.

Dermed underkendte Trump USA's efterretningstjeneste.

Trump har også kommenteret topmødet onsdag med en erklæring til Biden:

- Lad være med at falde i søvn og giv ham mine hjerteligste hilsner.

Der er ikke et fælles pressemøde mellem Biden og Putin.

Men Biden ventes at holde sit eget pressemøde efter topmødet, der slutter ud på eftermiddagen onsdag.

Mødet finder sted i Villa La Grange i Geneve, Schweiz.

De gamle stenløver ved indgangen til den store park på 20 hektarer, som villaen fra det 18. århundrede ligger i, er renset til lejligheden.

I de seneste dage er der etableret en stor sikkerhedsoperation i parken og i villaen, der mere ligner et gods end en villa.

I bygningen ligger et berømt bibliotek. Det er her, Biden og Putin skal mødes. To røde læderstole og en globus er stillet frem til dem.

Biden sætter sig i stolen efter møder med de europæiske ledere i de seneste dage.

Besøg i Storbritannien, topmøder i Nato og EU, og Biden har erklæret, at nu er USA tilbage i sin gamle rolle som troværdig allieret.

Trumps problematiske forhold til Europa er slut. Biden har den demokratiske verden med sig, er signalet til Putin.

Vladimir Putin sætter sig i stolen i bevidstheden om, at han allerede har opnået, hvad han ville, nemlig et topmøde med Biden.

- Noget af det helt afgørende i Putins udenrigspolitik er en følelse af, at Ruslands retmæssige plads i verden skal genoprettes. Det her spiller ind i det, siger Mark Galeotti, professor i russiske studier ved University College London, til nyhedsbureauet AFP.

- Alene det at holde mødet er en sejr.

Russiske statsmedier udnævnte også mødet til en sejr, da Biden foreslog det i april.

AFP skriver, at forventningerne til store resultater ved mødet er små fra begge sider.

Men de vil drøfte nogle af de problemer, der skiller USA og Rusland.

Biden sagde i mandags ved Nato-topmødet, at han over for Putin "vil gøre det klart, hvor de røde linjer går".

Det gælder blandt andet cybersikkerhed, hvor USA beskylder Rusland for hackerangreb på amerikanske virksomheder og offentlige institutioner.

Da Putin i interviewet med NBC blev spurgt, om Rusland står bag hackerangreb, svarede han:

- Hvor er beviserne? Dette er en farce.

Reuters skriver, at udveksling af fanger også kan komme på dagsordenen.

Det skulle dreje sig om amerikanerne Paul Whelan og Trevor Reed, der er fængslet i Rusland for henholdsvis spionage og for at have slået en politimand.

Rusland ønsker våbenhandleren Victor Bout og den mistænkte narkosmugler Konstantin Jarosjenko frigivet fra USA.