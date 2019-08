Kogler vokser på oldstidstræ: Botaniker peger på klimaet

Koglepalmen har for første gang længe groet både han- og hunkogler i Storbritannien, meddeler botanisk have.

Japanske koglepalmer har antagelig for første gang i umindelige tider produceret både han- og hunkogler udendørs i Storbritannien.

Det skriver Ventnor Botanic Garden, som ligger på Isle of Wight i Den Engelske Kanal, i en meddelelse.

Hos den botaniske have, som ejer palmerne, ser man det som et tegn på klimaforandringer.

Koglepalmen stammer fra Japan og står ellers hovedsageligt indendørs i Storbritannien.

Den kan findes mange steder i verden, men formerer sig normalt kun, hvor det er varmt.

- For første gang i 60 millioner år i Storbritannien har vi båd en han- og en hunkogle på samme tid, siger Chris Kidd, inspektør for den botaniske have, ifølge britiske The Guardian.

- Det er en stærk indikator for klimaforandringer, som viser sig ikke blot empirisk igennem videnskabsmænd beregninger, men også i planter.

Kidd mener, at en kombination af de seneste års særdeles varme vejr og flere milde vintre har fået planten til at producere kogler.

- For tredive år siden kunne træet ikke have groet udendørs. Men det har de gjort her på gartneriet nu i 15 år, siger han til den britiske avis.

At gartneriet er i besiddelse af en han- og en hunkogle betyder, at man kan overføre pollen fra den ene til den anden palme og dermed få palmen til at generere frø.

Da Isle of Wight ligger sydligere end resten af Storbritannien har øen generelt set et mildere klima end resten af landet.

Koglepalmen har trods sit navn ikke meget med almindelige palmer at gøre.

Den tilhører en oldgammel og stort set uddød slægt, som derfor bliver betragtet som "levende fossiler".