Kofod vil spille med EU-musklerne for at få strandede hjem

På et videomøde mandag er EU's udenrigsministre enige om, at en taskforce skal hjælpe med at koordinere. Den skal hjælpe rejsende EU-borgere - turister og forretningsrejsende - hurtigt hjem.

Lufthavne er lukket og forbud indført mod at bevæge sig rundt som følge af coronavirus i lande verden over, og EU skal lægge pres på disse lande, så danskere og andre EU-borgere kan komme hjem.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, der aldrig er set før i verden, og vi skal arbejde sammen og sikre, at vores borgere kan komme trygt og sikkert hjem, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Ministeren mener, at EU skal spille med musklerne, når man kræver hjælp til at få borgere ud af tredjelande, som er lukket ned for at undgå spredning af virus.

- EU skal bruge sine muskler. I mange af de lande, som vi taler om, er EU en vigtig spiller og en af de største handelspartnere.

- Derfor er det vigtigt for dem med en god relation, og det er vigtigt for os at sige, at de skal hjælpe os med at få borgere hjem, siger Kofod.

EU-landene har allerede hjulpet hinanden på kryds og tværs for at få borgere hjem. Danmark har været involveret i at arrangere flere af disse flyture.

Udfordringen er nogle steder, at der ikke findes rutefly eller anden kommerciel transport.

- Derfor bliver det en helt anden logistisk og diplomatisk opgave at samarbejde med lande, der har lukket luftrum og lufthavne, siger Kofod.

EU skal forsøge at koordinere, hvor EU-borgere befinder sig, og hvordan man via myndigheder i disse lande kan få hjulpet dem videre til en lufthavn, hvorfra man kan organisere fly til hjemrejsen.

Man skønner, at omkring 250.000 EU-borgere befinder sig i udlandet som rejsende.