Kofod ønsker konsekvent handling for at få Polen på rette spor

- Den her polske dom sætter spørgsmålstegn ved nogle helt fundamentale principper for EU-samarbejdet og skaber tvivl om domstolenes uafhængighed.

- Hvis man skræller al teknikken og juraen væk, er kernen, at vi ikke kan have et meningsfyldt EU-samarbejde, hvis vi ikke kan gå ud fra, at domstolene i andre medlemslande er frie og uafhængige, siger Jeppe Kofod efter mødet.

Ved mødet var det egentlig planen, at der blot skulle være en bredere diskussion af retsstatsprincipper.

Men den seneste udvikling i Polen gjorde, at landet helt naturligt blev et samtaleemne.

Polens øverste domstol, forfatningsdomstolen, meddelte for nylig i en afgørelse, at EU-lov ikke altid står over den polske lovgivning.

Den afgørelse er i strid med EU's traktater, der siger, at EU-lov har forrang over national lovgivning.

Det er EU-Kommissionen, som er traktaternes vogter. Jeppe Kofod opfordrer kommissionen til at gøre brug af sine beføjelser for at få Polen til at rette ind.

- Der er brug for, at der bliver handlet konsekvent fra kommissionens side, siger han.

EU-Kommissionen har blandt andet mulighed for at gøre brug af økonomiske sanktioner.

Jeppe Kofod svarer ikke direkte på, om han mener, at økonomisk straf bør være kommissionens næste træk.

- Jeg er meget tilhænger af, at man binder det at modtage euro fra EU's budget sammen med overholdelse af traktaten og herunder også de fundamentale retsstatsprincipper. Så det er klart, at det er en vej at gå.

- Det er et spørgsmål om, at der er nogle helt fundamentale spilleregler og principper, som gør, at vi kan have et ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde i EU, som er nedfældet i de traktater, der regulerer samarbejdet.

- Og da Polen trådte til som medlemsland, var det fuldt bekendt med de her ting. Derfor er det også vigtigt, at de respekterer det, siger han.

Udviklingen i Polen har tirsdag også været på dagsordenen i EU-Parlamentet.

Her tog Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, debatten op med parlamentsmedlemmer og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Han fastholdt, at Polens forfatning står højest i landet. Og han kaldte det "uacceptabelt" at tale om økonomisk straf.

EU-politikere skal ikke "afpresse" Polen, lød det fra Morawiecki.