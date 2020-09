Kofod fordømmer politikers mystiske forsvinden i Hviderusland

Det er ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fuldstændig uacceptabelt, at den hviderussiske oppositionspolitiker og protestleder Maria Kolesnikova ifølge tilhængere mandag blev kidnappet på åben gade.

Hun skulle ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax have revet sit pas itu i et forsøg på at undgå deportation ud af Hviderusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.