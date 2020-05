Kødarbejdere i USA er imod åbne fabrikker efter nye dødsfald

Det oplyser USA's største fagforening for fabriksarbejdere, United Food and Commercial Workers International Union (UFCW), i en erklæring fredag.

De amerikanske kødfabriksarbejdere er stærkt imod præsident Donald Trumps ordre om at holde fabrikkerne åbne under coronakrisen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig mener fagforeningen, at Trump-administrationen ikke har garanteret arbejdernes sikkerhed på fabrikkerne.

Hidtil er mindst 30 kødfabriksarbejdere døde efter at være smittet med virusset, oplyser fagforeningen, der repræsenterer flere end 250.000 fødevarearbejdere.

Yderligere er mindst 10.000 arbejdere bekræftet smittet med coronavirus.

Den 28. april udstedte Trump en ordre om, at kødproducenter i flere delstater skal forblive åbne under pandemien.

Ordren blev givet for at forhindre mangel på kylling, svinekød og andet kød på supermarkedshylderne i USA.

Ifølge det amerikanske medie NPR kan arbejdsforholdene hos kødproducenterne dog være farlige, da der kan stå tusindvis af medarbejdere i disse anlæg på én gang. Samtidig deler de pauserum, omklædning og kantine.

Coronaviruspandemien har de seneste to måneder forårsaget midlertidig nedlukning af mindst 30 kødfabrikker på tværs af USA. Det har resulteret i et fald på 40 procent i produktionen af svinekød og et fald på 25 procent i produktionen af oksekød.

Det viser tal fra UFCW ifølge Reuters.

Tidligere fredag oplyste det amerikanske landbrugsministerium, at 14 fabrikker, der har været lukket på grund af virusset, i denne uge er gået i gang med genåbningen.

Det møder kritik fra UFCW's internationale formand, Marc Perrone.

- Dagens hasteudmelding fra Trump-administrationen om at genåbne 14 kødfabrikker uden de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er et hensynsløst træk, der vil bringe amerikanske liv i fare, udtaler han i en erklæring.