København er videre til anden runde i gyser om EU-agentur

På et europaministermøde mandag i Bruxelles får København stemmer nok til at gå videre sammen med Milano og Amsterdam.

Milano får 25 stemmer i første runde. København og Amsterdam får hver 20 stemmer.

Oprindelig søgte 19 lande om at blive værter for EU's lægemiddelagentur, der flytter fra London, når Storbritannien forlader EU.

Tre lande har siden trukket deres ansøgning.

På EU-mødet i Bruxelles skulle 16 lande derfor skæres ned til tre lande i første runde.

Her havde hvert land tre stemmer til sin favorit, to stemmer til det næstbedste bud og én stemme på tredje prioritet.

I anden runde har hvert land én stemme. Opbakning fra 14 lande vil afgøre placeringen.

Får ingen opbakning fra 14 af de 27 lande, der skal afgøre placeringen, vil de to lande med flest point gå videre til tredje og afgørende runde.

Hvis de to lande her får lige mange point, vil EU-formandskabet trække lod.

Lægemiddelagenturet vil i givet fald bringe mange nye arbejdspladser med sig, hvis Danmark ender med at vinde.

Det vil også udløse et boom i møder og konferencer og dermed hotelovernatninger.

Regeringen har valgt Copenhagen Towers i Ørestad til at huse agenturet og de knap 900 ansatte, som følger med, hvis Danmark får agenturet.

Samtidig har Danmark tilbudt EU at betale 20 års udgifter til husleje, ejendomsskatter, el, vand og varme.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) sagde inden afstemningen, at Danmark har arbejdet længe for at få Lægemiddelagenturet til Danmark.

- Vi har forsøgt at skabe og har skabt alliancer. Vi går ikke ind i det her uden at have en fornemmelse af, at vi er godt på vej, sagde udenrigsministeren.

- Men det er ikke det samme, som at vi kommer sikkert i mål. Der kan ske rigtig meget her til sidst, sagde han.